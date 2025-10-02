إعلان

الكرملين: سترد بالطريقة المناسبة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"

كتب : مصراوي

01:57 م 02/10/2025

دميتري بيسكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا سترد بالطريقة المناسبة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" أمريكية الصنع.

وأكد بيسكوف تعليقا على إمكانية تسليم أوكرانيا أصولا روسية مجمدة، أن محاولات الاستيلاء على ممتلكات روسيا لن تمر دون رد.

وفي الوقت الحالي، تدرس الإدارة الأمريكية طلبا أوكرانيا للحصول على صواريخ "توماهوك" التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر، وهي مسافة كافية لضرب العاصمة الروسية موسكو وأجزاء واسعة من الأراضي الروسية حال أُطلقت من أوكرانيا.

وقبل أيام، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "بعد رؤية المشاكل الاقتصادية التي تسببها الحرب لروسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة كل أوكرانيا إلى شكلها الأصلي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دميتري بيسكوف الكرملين صواريخ توماهوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع