الكرملين: سترد بالطريقة المناسبة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا سترد بالطريقة المناسبة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" أمريكية الصنع.

وأكد بيسكوف تعليقا على إمكانية تسليم أوكرانيا أصولا روسية مجمدة، أن محاولات الاستيلاء على ممتلكات روسيا لن تمر دون رد.

وفي الوقت الحالي، تدرس الإدارة الأمريكية طلبا أوكرانيا للحصول على صواريخ "توماهوك" التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر، وهي مسافة كافية لضرب العاصمة الروسية موسكو وأجزاء واسعة من الأراضي الروسية حال أُطلقت من أوكرانيا.

وقبل أيام، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "بعد رؤية المشاكل الاقتصادية التي تسببها الحرب لروسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة كل أوكرانيا إلى شكلها الأصلي".