وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، إن دعم أوكرانيا لا يعني الحرب بل يعني دعم حقها في السلام.

وأكد كوستا في كلمته خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاجن، أنه في حال حققت روسيا النصر في أوكرانيا فلن يبقى هناك أي بلد آمن في العالم في وجه القوة والحرب.

وأشار كوستا، إلى أنه يجب على الأوروبيين بذل كل الجهود من أجل الدفاع المشترك وإنهاء التهديد الروسي على قارتهم.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن استراتيجية روسيا الحالية تهدف إلى تقسيم أوروبا وعليهم العمل معا وبقوة، مؤكدا جاهزية كييف لمشاركة خبراتها مع أوروبا بشأن التصدي للطائرات المسيرة الروسية.

وأضاف زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى استجابة سريعة وإلى قوات قادرة على التصدي للطائرات المسيرة الروسية، هناك حاجة ملحة لفرض عقوبات إضافية على روسيا".

وشدد الرئيس الأوكراني: على ضرورة فرض عقوبات على المنشآت النفطية والبنى التحتية الأخرى لروسيا، مؤكدا أن كل الدول في أوروبا تستحق أمنا فعليا وضمانات أمنية.