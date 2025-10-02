إعلان

بريطانيا.. 4 جرحى بهجوم على كنيّس يهودي والشرطة تعلن "أفلاطون"- فيديو وصور

كتب : مصراوي

01:35 م 02/10/2025
وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسيارة وطعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن قوات الشرطة أطلقت النار على منفّذ الهجوم، فيما يرجّح عمدة المدينة مقتل المشتبه به في الهجوم.

وتلقت الشرطة بلاغا، عن حادث في كنيس هيتون بارك العبري، من أحد الجمهور الذي شاهد سيارة تتجه نحو عدد من الأشخاص وطعن رجل واحد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الشرطة أعلنت بروتوكول "أفلاطون" بعد لحظات من تلقيها البلاغ.

وأفلاطون هو عبارة عن مجموعة من الاستجابات التي تقوم بها خدمات الطوارئ للحوادث واسعة النطاق بما في ذلك الهجمات الإرهابية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يشعر بالفزع إزاء الهجوم على الكنيس اليهودي، مشيرا إلى أن وقوع الحادث "في يوم كيبور، أقدس يوم في التقويم اليهودي يجعل الأمر أكثر فظاعة".

وأضاف ستارمر: "أفكاري مع كافة المتضررين من الهجوم، وأشكر خدمات الطوارئ وجميع المستجيبين الأوائل للحادث".

