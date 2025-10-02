وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية يصل إلى موسكو- صور

وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسيارة وطعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن قوات الشرطة أطلقت النار على منفّذ الهجوم، فيما يرجّح عمدة المدينة مقتل المشتبه به في الهجوم.

وتلقت الشرطة بلاغا، عن حادث في كنيس هيتون بارك العبري، من أحد الجمهور الذي شاهد سيارة تتجه نحو عدد من الأشخاص وطعن رجل واحد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الشرطة أعلنت بروتوكول "أفلاطون" بعد لحظات من تلقيها البلاغ.

وأفلاطون هو عبارة عن مجموعة من الاستجابات التي تقوم بها خدمات الطوارئ للحوادث واسعة النطاق بما في ذلك الهجمات الإرهابية.

إصابة 4 أشخاص في هجوم بسكين خارج كنيس يهودي شمال مدينة مانشستر في #بريطانيا pic.twitter.com/jAp1A6vs0Z — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 2, 2025

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يشعر بالفزع إزاء الهجوم على الكنيس اليهودي، مشيرا إلى أن وقوع الحادث "في يوم كيبور، أقدس يوم في التقويم اليهودي يجعل الأمر أكثر فظاعة".

وأضاف ستارمر: "أفكاري مع كافة المتضررين من الهجوم، وأشكر خدمات الطوارئ وجميع المستجيبين الأوائل للحادث".