الرئيس الكولومبي يأمر بطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية

وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد على خلفية ارتكاب القوات الإسرائيلية "جريمة دولية" باعتراضها أسطول مساعدات متّجهًا إلى قطاع غزة.

وقبل هذا القرار لم يكن قد بقي في كولومبيا سوى 4 دبلوماسيين إسرائيليين بعدما قطع الرئيس اليساري العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في العام الماضي احتجاجًا على حرب غزة، وفق ما أفاد مصدر كولومبي لوكالة فرانس برس.

ورغم قطع العلاقات إلا أن إسرائيل احتفظت في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بتمثيل قنصلي قوامه 40 موظفًا من بينهم أربعة إسرائيليين يتمتّعون بوضع دبلوماسي، وفقًا للمصدر الكولومبي نفسه.

وقال بيترو الذي يتولى السلطة منذ 2022، إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين أثناء إبحارهما في "المياه الدولية"، مطالبًا إياها بـ"إطلاق سراحهما فورًا".

وشدّد بيترو في بيان، على رفضه "أيّ عمل يمسّ بالسلامة الجسدية للمواطنين الكولومبيين في الخارج أو حريتهم أو بحقوق الإنسان".

وفي بيانه أعلن الرئيس الكولومبي أيضًا أنه قرّر "إلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل على الفور".