تعليق حركة الطيران في مطار شتوتجارت بألمانيا نتيجة حريق

كتب : مصراوي

04:39 ص 02/10/2025

مطار شتوتجارت الألماني

وكالات

علق مطار شتوتجارت في ألمانيا رحلاته مؤقتا، بسبب حريق اندلع في أحد المباني التشغيلية بعيدا عن صالات الركاب، وفق ما أفادت به الشركة المشغلة للمطار.

وقال المتحدث باسم الشركة، إن الركاب لم يتأثروا مباشرة بالحريق، فيما لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن.

وتوقفت حركة الطيران لمدة ساعة تقريبا، وأعلن تعليق جميع الرحلات المغادرة لبقية مساء الأربعاء.

وأوضح المتحدث، أن الحريق أدى إلى انقطاع جزئي في التيار الكهربائي بالمطار، ما أثر على أنظمة مثل إضاءة المدرج.

وبحلول وقت متأخر من المساء، أعيد فتح المدرج واستؤنفت رحلات الوصول، بينما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات أخرى مثل نورنبرج وميونخ وفرانكفورت.

ولم يصب أي من الركاب، غير أن 2 من رجال الإطفاء نقلا إلى المستشفى للفحص بعد تعرضهما للدخان.

وحذر المطار من احتمال استمرار الاضطرابات صباح الخميس، مشيرا إلى أن حجم الأضرار لم يحدد بعد، ونصح الركاب بالتواصل مع شركات الطيران للتأكد من وضع رحلاتهم، وفقا لسكاي نيوز.

مطار شتوتجارت الألماني حريق في مطار شتوتجارت ألمانيا حريق في ألمانيا تعليق حركة الطيران في ألمانيا

