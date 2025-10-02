إعلان

خلال 24 ساعة.. 85 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

كتب : مصراوي

01:47 ص 02/10/2025

قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خلال 24 ساعة.. 85 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

وكالات

بلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع 85 شهيدا.

وبحسب التقرير اليومي، فإن توزيع الشهداء حسب المناطق والمستشفيات، ففي شمال القطاع بلغت الحصيلة 53 شهيدا، وصل لمستشفى المعمداني منها 38 شهيدا ولمستشفى الشفاء 15 شهيدا.

وفي وسط القطاع بلغت حصيلة الشهداء 28 شهيدا، وصل منها لمستشفى الأقصى 19 شهيدا ولمستشفى العودة 9 شهداء.

وفي جنوب القطاع بلغت الحصيلة 4 شهداء، وصلوا لمستشفى ناصر.

يذكر أنه من بين الشهداء شهيدين من طالبي المساعدات، وفقا للغد.

وشهدت مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، مساء الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا واسعًا مع تجدد الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، في وقت يترقب فيه الجميع رد حركة حماس على الخطة الأمريكية لوقف الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة غزة قصف غزة جيش الاحتلال إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة