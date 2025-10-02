

خلال 24 ساعة.. 85 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

وكالات

بلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع 85 شهيدا.

وبحسب التقرير اليومي، فإن توزيع الشهداء حسب المناطق والمستشفيات، ففي شمال القطاع بلغت الحصيلة 53 شهيدا، وصل لمستشفى المعمداني منها 38 شهيدا ولمستشفى الشفاء 15 شهيدا.

وفي وسط القطاع بلغت حصيلة الشهداء 28 شهيدا، وصل منها لمستشفى الأقصى 19 شهيدا ولمستشفى العودة 9 شهداء.

وفي جنوب القطاع بلغت الحصيلة 4 شهداء، وصلوا لمستشفى ناصر.

يذكر أنه من بين الشهداء شهيدين من طالبي المساعدات، وفقا للغد.

وشهدت مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، مساء الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا واسعًا مع تجدد الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، في وقت يترقب فيه الجميع رد حركة حماس على الخطة الأمريكية لوقف الحرب.