كشفت مذكرات جديدة لفيرجينيا جيوفري، إحدى أبرز الشاهدات في قضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، عن تفاصيل صادمة تتعلق باعتداء رئيس وزراء سابق عليها في حادثة تعود إلى عام 2002.

المذكرات التي نشرت بعد وفاتها تحت عنوان "فتاة لا أحد: مذكرات النجاة من الإساءة والقتال من أجل العدالة"، تكشف من خلالها كيف تعرضت لهجوم وحشي وهي في الـ18 عامًا من عمرها، من قبل رئيس وزراء معروف أثناء وجودها في جزيرة إبستين الخاصة.

وتقول جيوفري في مذكراتها أنها استدرجت إلى كابينة خاصة حيث خنقها المعتدي حتى فقدت وعيها واعتدى عليها بعنف، موضحه: "خرجت من الغرفة وأنا أنزف كان يؤلمني التنفس والبلع لعدة أيام كان يستمتع برؤيتي أخشى على حياتي".

وتشير إلى أنها توسلت إلى إبستين ألا يسمح بتكرار اللقاء مع الرجل، لكنه تجاهل طلبها لتلتقي برئيس الوزراء التي خشيت من ذكر أسمه مجددًا على متن طائرة إبستين الخاصة.

وتصفت تلك التجربة بأنها نقطة تحول جعلتها تدرك أن إبستين، الذي ادعى أنه يساعد الفتيات الصغيرات، كان في الواقع يدير شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي.

تؤكد أن الاعتداء ترك آثارًا نفسية وجسدية عميقة ودفعها لاحقًا إلى السعي للتحرر من دائرة العنف والاستغلال، بعدما طلب منها إبستين وشريكته جالين ماكسويل إنجاب طفل لهما، وهو ما اعتبرته اللحظة التي أيقنت فيها ضرورة الهروب من تلك الشبكة بأي ثمن.

تعد فيرجينيا التي توفيت في يناير 2025 عن عمر ناهز 41 عامًا بعد انتحارها، كانت من أبرز من واجهوا علنًا جيفري إبستين وشريكته جيليان ماكسويل، إضافة إلى الأمير أندرو بالاعتداء عليها جنسيًا وهي قاصر.