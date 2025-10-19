إعلان

كوشنر: نجاح خطة ترامب للسلام تعتمد على إسرائيل

كتب : مصراوي

08:49 م 19/10/2025

جاريد كوشنر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، إن نجاح خطة ترامب للسلام بوقف النار في قطاع غزة، تعتمد على قدرة إسرائيل والشركاء الدوليين على إيجاد بديل قابل للحياة.

وأكد كوشنر خلال تصريحات لسي بي إس، أنه إذا نجحت إسرائيل والشركاء في إيجاد بديل فإن حركة المقاومة الإسلامية حماس ستفشل ولن تشكل غزة تهديدا لإسرائيل.

نفذ الجيش الإسرائيلي، الأحد، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، بعدما زعم أن مجموعة تابعة لحركة "حماس" استهدفت جنوداً إسرائيليين بصواريخ مضادة للدبابات، في أخطر تصعيد تشهده المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار.

أفاد موقع يسرائيل هيوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على أكثر من 130 هدفا في قطاع غزة اليوم الأحد.

وأكد مسئول إسرائيلي كبير لقناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على توصية جيش الاحتلال بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية وغلق جميع معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق غزة قمة شرم الشيخ دونالد ترامب جاريد كوشنر إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان