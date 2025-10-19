كوشنر: نجاح خطة ترامب للسلام تعتمد على إسرائيل

وكالات

قال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، إن نجاح خطة ترامب للسلام بوقف النار في قطاع غزة، تعتمد على قدرة إسرائيل والشركاء الدوليين على إيجاد بديل قابل للحياة.

وأكد كوشنر خلال تصريحات لسي بي إس، أنه إذا نجحت إسرائيل والشركاء في إيجاد بديل فإن حركة المقاومة الإسلامية حماس ستفشل ولن تشكل غزة تهديدا لإسرائيل.

نفذ الجيش الإسرائيلي، الأحد، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، بعدما زعم أن مجموعة تابعة لحركة "حماس" استهدفت جنوداً إسرائيليين بصواريخ مضادة للدبابات، في أخطر تصعيد تشهده المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار.

أفاد موقع يسرائيل هيوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على أكثر من 130 هدفا في قطاع غزة اليوم الأحد.

وأكد مسئول إسرائيلي كبير لقناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على توصية جيش الاحتلال بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية وغلق جميع معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر.