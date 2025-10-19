حماس تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي.. وتؤكد: تسليمها مرهون بالظروف

مصراوي

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها عثرت اليوم على جثة أسير للاحتلال خلال عمليات البحث المستمرة، مشيرة إلى أنها ستسلمها إذا كانت الظروف الميدانية مهيأة.

وحذرت القسام، اليوم الأحد، من أن أي تصعيد سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.

واليوم، هاجم الجيش الإسرائيلي 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة بعد الحدث الأمني في رفح جنوبي القطاع، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حركة حماس، قائلًا إنها "ستتعلم اليوم بالطريقة الصعبة أن الجيش مصمم على حماية جنوده ومنع أي اعتداء عليهم"، وفق تعبيره.

وقال كاتس، إنه أوعز للجيش الإسرائيلي للعمل بقوة ضد أهداف حماس في غزة.

وتوعد قائلًا "حماس ستدفع ثمنًا باهظًا مقابل كل إطلاق نار وكل خرق للاتفاق وإذا لم تفهم الرسالة فسيتصاعد مستوى ردودنا"، بحسب وصفه.

ومن جانبها، أكدت كتائب القسام، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وشددت الكتائب، في بيان اليوم، على أنه لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في رفح جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن تلك المنطقة ضمن المناطق الحمراء التي تقع تحت سيطرة الاحتلال.

وذكرت أن الاتصال مقطوع مع من بقي من مجموعات تابعة لها في منطقة رفح منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري.

وقالت القسام: "لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة"، وفق تعبيرها.