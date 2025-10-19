ربطة عنق وزير الدفاع الأمريكي تُثير الجدل.. ونائب ترامب يتدخل

أثارت ربطة العنق التي ارتداها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، موجة من الجدل والانتقادات.

وخلال الاجتماع الذي عُقِد يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض، ظهر هيجسيث مرتديًا ربطة عنق مخططة بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، ما اعتبرها البعض مشابهة لألوان العلم الروسي.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. حتى أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، نشر أمس السبت عبر حسابه على منصة "إكس" صورة لهيجسيث مرفقة بعلم روسيا، في ما اعتبره البعض إشارة ضمنية للاحتفاء بالرسالة التي حملتها إطلالة وزير الدفاع الأمريكي.

ولكن في المقابل، دافع جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وزير الدفاع، قائلًا في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن ألوان ربطة العنق تمثل العلم الأمريكي.