مصر تطلق مبادرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الأحمر

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مبادرة مرتقبة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الأحمر، تحت مسمى "السويس والبحر الأحمر".

وأوضح عبد العاطي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق المبادرة خلال المنتدى، مشيرا إلى أن البحر الأحمر يشكل جسرا للتكامل العربي الإفريقي.

وأفاد عبد العاطي، بأن المبادرة تم إطلاقها في إطار الإسهامات المصرية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الأحمر.

ونوّه وزير الخارجية، إلى تضرر الاقتصاد العالمي والمصري من حالة عدم الاستقرار في خليج عدن، موضحا أن مصر أكثر من تضرر من تلك الحالة حيث بلغت خسائرها 9 مليارات دولار نتيجة تراجع الملاحة في قناة السويس.

وأشار عبد العاطي، إلى أن مخرجات المنتدى سيتم مناقشة تنفيذها العملي من خلال مركز القاهرة لتسوية النزاعات.

وتستضيف مدينة أسوان المنتدى الجاري، والذي يمثل منصة رفيعة المستوى للمساهمة في رسم مسار إفريقيا.

ومن المقرر أن يتناول سبل تمكين القارة في مواجهة التحديات الراهنة عبر تعزيز قدراتها الإقليمية على التكيف والتكامل، فضلا عن دعم الحلول الإفريقية التي تعكس تطلعات القارة في تحقيق التنمية والسلام.