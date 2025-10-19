أمام السفارة الأمريكية.. احتجاجات مناهضة لـ ترامب في كندا

وكالات

أعلنت وسائل إعلام كندية، خروج عشرات الأشخاص في احتجاجات في كندا ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتظاهروا أمام السفارة الأمريكية

قالت قناة "سي تي في نيوز": "اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء كندا، بما في ذلك العاصمة، حيث تم تنظيم تظاهرة أمام السفارة الأمريكية".

أضافت القناة، أن المحتجين رفعوا لافتات ودقوا أجراسا وأطلقوا أصواتا تعبر عن معارضتهم لسياسات ترامب.

كما تشهد جميع الولايات الأمريكية بالإضافة إلى واشنطن السبت احتجاجات تحت شعار "لا للملوك"، التي تمثل الموجة الثانية من المظاهرات الجماعية.

جاءت المظاهرات الأولى تحت نفس الشعار في 14 يونيو، متزامنة مع يوم العرض العسكري والذكرى 79 لميلاد الرئيس.

وفي يوم الجمعة، صرح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تعليقا على الاحتجاجات ضد سياسته، بأنه "ليس ملكا".

ونشر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مقطع فيديو استفزازي في خضم الاحتجاجات الوطنية واسعة النطاق واستمرار الإغلاق الحكومي، مقطع فيديو استفزازيا للرئيس دونالد ترامب في صورة ملك.

وقام فانس بتحميل مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي على منصة "بلوسكاي"، يظهر فيه ترامب في هيئة ملك يحمل سيفا.

وتتصدر المشهد صورة لشخصيات ديمقراطية بارزة، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهما جاثيان على ركبتيهما أمام ترامب.

وكان منظمو احتجاجات "لا للملوك" قد أفادوا سابقا أن ما يقرب من 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة خرجوا في مظاهرات ضد سياسات ترامب.

وهذا يزيد بمقدار مليوني شخص عن الموجة الأولى من هذه المظاهرات في 14 يونيو، كما أشارت منظمة "لا للملوك"، وفقا لروسيا اليوم.