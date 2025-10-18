إعلام إسرائيلي: الجيش تسلّم جثتي أسيرين من حماس عبر الصليب الأحمر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تسلت جثتي أسيرين من حركة حماس، وهما في طريقهما إلى قواته.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن جيش الاحتلال تسلم من حماس جثتي أسيرين وهما في الطريق إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إنها ستقوم بتسليم جثتي اثنين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما الليلة.

وأفادت القناة 12 العبرية، بوصول سيارات الصليب الأحمر في قطاع غزة إلى نقطة الالتقاء مع حماس لاستلام النعوش من الحركة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن من المتوقع أن تُنقل النعوش إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن هناك إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على هوية الجثتين. ولم تُعلن حماس نفسها عن هوية الجثتين اللتين ستنقلهما.

وتواصل حركة المقاومة الفلسطينية، تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى لديها، في إطار المرحلة الاولى من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، رغم الصعوبات التي تواجهها في العثور على بعض الجثامين.