نتنياهو: الحرب في غزة ستنتهي بنزع سلاح حماس

قالت للقناة 14 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن انتهاء الحرب في غزة سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس.

وأضاف نتنياهو: "عرفت أني لو خضعت للضغوط وأنهيت الحرب لدى وصولنا إلى خان يونس فإن أيام إسرائيل ستكون معدودة".

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي قام باحتلالها في سوريا وفي قمة جبل الشيخ، موضحا أنه يريد التوصل لاتفاق مع السوريين على نزع السلاح من جنوب غرب سوريا المحاذي لحدود إسرائيل وحفظ أمن الدروز.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن متظاهرين احتشدوا قبالة مقر القناة 14 الإسرائيلية أثناء لقاء مباشر تجريه مع نتنياهو.