أمريكا: اصطدام طائرتين تابعتين لـ"يونايتد إيرلاينز" في مطار أوهير

شيكاغو - (أ ب)

قالت السلطات إن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" اصطدمت بذيل طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها أثناء توجهها إلى بوابتها في مطار أوهير الدولي في شيكاغو.

وأوضحت الشركة في بيان أن الحادث، الذي وقع يوم الجمعة، لم يسفر عن إصابات، وأن الركاب الـ113 على متن الرحلة رقم 2652 القادمة من جاكسون هول بولاية وايومنج، تمكنوا من مغادرة الطائرة بشكل طبيعي بعد تأخير بسيط.

وأضافت أن الطائرة الثانية، التي لم تكن تتحرك وقت الاصطدام، تعرضت لضربة في المثبت الأفقي لذيلها.

وقال الراكب بيل ماركوس، الذي كان على متن الرحلة القادمة من وايومنج، إنه لم يدرك في البداية أن شيئا حدث حتى أعلن الطيار عن تأخير بسبب الحاجة لتوثيق أمر ما، ولاحظ الركاب تجمع عدد من الأشخاص حول الجناح الأيمن للطائرة.

وأضاف ماركوس في حديثه لشبكة "سي بي إس نيوز شيكاغو": "كنت مندهشا لأنني لم أشعر بشيء يُذكر، رغم أنه عندما تم فصل الطائرتين حدث بعض الاهتزاز". وأوضح أن الطائرة استغرقت نحو 40 دقيقة إضافية للوصول إلى البوابة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اصطدمت طائرتان إقليميتان تابعتان لشركة "دلتا إيرلاينز" في مطار لاجوارديا بنيويورك، ما أدى إلى إصابة مضيفة طيران.