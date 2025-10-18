إعلان

دي فانس وويتكوف يصلان إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

كتب : مصراوي

02:22 م 18/10/2025

جي دي فانس

مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن نائب جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيصلان إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن زيارة فانس وويتكوف تهدف إلى دعم وتنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وفي سياق منفصل، أفاد الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، بانتشال جثامين 9 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة أمس.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته حماس وإسرائيل برعاية إقليمية ودولية ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من عدة مناطق في قطاع غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخل القطاع أطلق عليها اسم "الخط الأصفر".

والخط الأصفر، هو خط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وتلك التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها على امتداد القطاع.

