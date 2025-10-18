إعلان

روسيا: تدمير 41 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل

كتب : مصراوي

10:48 ص 18/10/2025

وزارة الدفاع الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 41 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق كل من مقاطعة كالوغا وجمهورية باشكورتوستان".بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "كما تم تدمير 3 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، و2 فوق كل من مقاطعتي بيلجورود وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعات فولجوجراد، وكورسك، وريازان، وتامبوف، وتولا، وسامارا، كما تم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية تدمير 41 طائرة أوكرانية مسيرة مقاطعة بريانسك روسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان