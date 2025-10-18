روسيا: تدمير 41 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 41 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق كل من مقاطعة كالوغا وجمهورية باشكورتوستان".بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "كما تم تدمير 3 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، و2 فوق كل من مقاطعتي بيلجورود وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعات فولجوجراد، وكورسك، وريازان، وتامبوف، وتولا، وسامارا، كما تم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود".