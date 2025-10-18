بعد اجتماعه مع ترامب.. زيلينسكي يقدم إحاطة للقادة الأوروبيين

وكالات

قال مسؤول أوكراني إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيقدم إحاطة لقادة أوروبيين افتراضيا بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المسؤول خلال تصريحات لموقع "سي إن إن" الأمريكي اليوم الجمعة، أن الزعيمين التقيا لأكثر من ساعتين ونصف، وأظهر زيلينسكي لترامب عدة خرائط.

وخلال الاجتماع أصر زيلينسكي على أن كييف بحاجة إلى صواريخ توماهوك كروز.

واقترح زيلينسكي أيضًا مقايضة الطائرات الأوكرانية بدون طيار بصواريخ توماهوك الأمريكية، قائلاً إن أوكرانيا لديها آلاف الطائرات بدون طيار التي ننتجها، لكنها لا تمتلك صواريخ توماهوك، لهذا السبب نحتاجها.

وتابع قائلاً: "يمكنهم (الولايات المتحدة) أن يمتلكوا آلاف الطائرات بدون طيار، وهذا هو المجال الذي يمكننا أن نعمل فيه معًا".

وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب عن إمكانية إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، قال إن هذه الصواريخ سلاح تحتاجه أمريكا.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"نأمل ألا يحتاجوا إليها، ونأمل أن نتمكن من إنهاء الحرب دون التفكير في صواريخ توماهوك".