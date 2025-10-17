إعلان

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو

كتب : مصراوي

11:33 م 17/10/2025

دونالد ترامب

(أ ب )

طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، من المحكمة العليا السماح بنشر قوات الحرس الوطني في منطقة شيكاغو، الأمر الذى من شأنه أن يصعد خلاف الرئيس دونالد ترامب مع حكام الولايات الديمقراطيين حول استخدام الجيش على الأراضي الأمريكية.

جاء هذا الاستئناف العاجل للمحكمة العليا بعد أن منع قاضٍ، لمدة أسبوعين على الأقل، نشر أفراد من الحرس الوطني من ولايتي إلينوي وتكساس للمساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة .

