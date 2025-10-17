وكالات

سلم جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه اليوم الجمعة، إلى السلطات الأمريكية على أثر اتهامه بسوء التعامل مع معلومات سرية.

ويعد بولتون الذي وجهت إليه الاتهامات ثالث منتقدي ترامب البارزين الذين يواجهون المحاكمة في الأسابيع الأخيرة، حيث تخلى الرئيس الأمريكي عن القواعد التي استمرت لعقود من الزمن والتي صممت لعزل إنفاذ القانون الفيدرالي عن الضغوط السياسية.

تم توجيه اتهامات يوم الخميس إلى جون بولتون الذي عمل مستشارا للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى وأصبح لاحقا ناقدا صريحا له، بتخزين سجلات سرية للغاية في المنزل ومشاركة ملاحظات شبيهة بالمذكرات حول فترة عمله في الحكومة مع أقاربه، وهي ملاحظات قال مسؤولون إنها تحتوي على معلومات سرية.

وتشير لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة أيضا إلى أن معلومات سرية قد تعرضت للكشف عندما قام عملاء يعتقد أنهم مرتبطون بالنظام الإيراني باختراق حساب بولتون البريدي في عام 2021 وتمكنوا من الوصول إلى مواد حساسة كان قد شاركها.

ويقول المدعون إن ممثلا لبولتون أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي باختراق رسائله الإلكترونية، لكنه لم يكشف عن أنه شارك معلومات سرية عبر الحساب أو أن المخترقين أصبحوا الآن يمتلكون أسرارا حكومية.

وتحدد لائحة الاتهام مسار قضية قضائية تحظى بمتابعة وثيقة وتتمحور حول شخصية بارزة في دوائر السياسة الخارجية للحزب الجمهوري، عرف بآرائه المتشددة.

وعلى الرغم من أن التحقيق الذي أسفر عن القضية الجنائية كان جاريا عندما تولى ترامب منصبه مرة أخرى في يناير الماضي، فقد ظهر للعلن في أغسطس عندما قام مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش منزله في ماريلاند ومكتبه في واشنطن.