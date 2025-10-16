وكالات

أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين في جيش الاحتلال أكدوا أن حركة المقاومة الإسلامية حماس سيطرت على ما لا يقل عن 45 مركبة من نوع "بيك أب"، بالإضافة إلى مئات البنادق والرشاشات والذخيرة والقنابل اليدوية، فضلًا عن أموال كانت قد حولت من إسرائيل إلى المليشيات التي تدعمها.

وأوضح التقرير المنشور اليوم الإثنين، أن الحركة تشن منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حربًا على المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في مختلف أنحاء القطاع.

وبحسب تقديرات مصادر في المنظومة الأمنية بغزة، فإن الحركة تمكنت من السيطرة على مزيد من الأسلحة مسألة وقت، طالما استمرّ الانسحاب الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة كما هو منصوص عليه في الاتفاق.