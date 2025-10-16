إعلان

إعلام عبري: حماس سيطرت على أسلحة وأموال كانت حولتها إسرائيل إلى المليشيات

كتب : مصراوي

10:44 م 16/10/2025

أفراد حماس

وكالات

أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين في جيش الاحتلال أكدوا أن حركة المقاومة الإسلامية حماس سيطرت على ما لا يقل عن 45 مركبة من نوع "بيك أب"، بالإضافة إلى مئات البنادق والرشاشات والذخيرة والقنابل اليدوية، فضلًا عن أموال كانت قد حولت من إسرائيل إلى المليشيات التي تدعمها.

وأوضح التقرير المنشور اليوم الإثنين، أن الحركة تشن منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حربًا على المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في مختلف أنحاء القطاع.

وبحسب تقديرات مصادر في المنظومة الأمنية بغزة، فإن الحركة تمكنت من السيطرة على مزيد من الأسلحة مسألة وقت، طالما استمرّ الانسحاب الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة كما هو منصوص عليه في الاتفاق.

جيش الاحتلال حماس إسرائيل قطاع غزة

