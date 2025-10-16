ترامب يتراجع عن تفويضه ويهدد حماس مجدداً: "سندخل ونقضي عليهم"

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس، مدّعياً أنها تقتل المدنيين في غزة.

وزعم ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة — وهذا لم يكن ضمن الصفقة — فلن يكون أمامنا خيار سوى الدخول وقتلهم. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي وقت سابق، ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال لمراسلة حول تقارير تُفيد بأن حركة حماس "تُعيد تنظيم صفوفها كقوة شرطة وتطلق النار على منافسيها".

وقال الرئيس الأمريكي أثناء توجهه إلى إسرائيل قبل توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ: "منحنا الموافقة. هم يقومون بذلك لأنهم يريدون إنهاء الفوضى، ونحن تفهّمنا ذلك ومنحناهم الإذن مؤقتًا. طلبنا منهم مراقبة الأوضاع لضمان عدم وقوع جرائم كبيرة أو مشاكل في ظل هذه الظروف الصعبة. هدفنا أن يكون الوضع في غزة أكثر أمنًا واستقرارًا".

وتابع الرئيس أن حركة حماس "تعيد تنظيم صفوفها وتسليح نفسها" بهدف استعادة النظام في قطاع غزة، مشيراً إلى أن واشنطن منحت الحركة "تفويضًا مؤقتًا" للقيام بذلك.

وقال ترامب: "نحن نتفهم ما يقومون به، لأن هدفهم الآن هو إنهاء حالة الفوضى، وكانوا واضحين وصريحين معنا بهذا الشأن، لذلك سمحنا لهم بالتحرك لفترة محددة".