إعلان

"بعد منعهم من نشر أي معلومات".. صحفيون البنتاجون يغادرون المبنى احتجاجا على القيود الجديدة

كتب : مصراوي

08:41 م 16/10/2025

البنتاجون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

غادر عشرات المراسلين الصحفيين مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بعد أن سلموا بطاقاتهم الصحفية احتجاجًا على قواعد جديدة تقيد حرية العمل الإعلامي داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية.

وتنص القواعد، التي أقرها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، على منع الصحفيين من نشر أي معلومات سواء كانت سرية أو غير سرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مع التهديد بإلغاء الاعتماد الصحفي لأي مخالف.

وصفت وزارة الدفاع هذه الإجراءات بأنها ضرورية لتنظيم التغطية الإعلامية والحد من ما اعتبرته صحافة مزعزعة للاستقرار، بينما اعتبرها صحفيون "انتهاكًا واضحًا لحرية الصحافة".

وعلقت مراسلة مجلة ذا أتلانتيك نانسي يوسف، التي تغطي أخبار البنتاغون منذ عام 2007، قائلة إن اللحظة مؤلمة لكنها باعثة على الفخر.

وأكدت أن تمسك الصحفيين بمبادئ مهنتهم كان أقوى من أي قيود جديدة، مشيرة إلى أنها احتفظت بخريطة للشرق الأوسط كذكرى من مكتبها السابق.

ورفضت كبرى المؤسسات الإعلامية الأمريكية، من بينها نيويورك تايمز وإن بي سي نيوز وفوكس نيوز، التوقيع على القواعد الجديدة ووصفتها بأنها انحراف صارخ عن المعايير الديمقراطية والتقاليد الصحفية الراسخة في أمريكا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية بيت هيجسيث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)