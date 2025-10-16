وكالات

غادر عشرات المراسلين الصحفيين مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بعد أن سلموا بطاقاتهم الصحفية احتجاجًا على قواعد جديدة تقيد حرية العمل الإعلامي داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية.

وتنص القواعد، التي أقرها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، على منع الصحفيين من نشر أي معلومات سواء كانت سرية أو غير سرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مع التهديد بإلغاء الاعتماد الصحفي لأي مخالف.

وصفت وزارة الدفاع هذه الإجراءات بأنها ضرورية لتنظيم التغطية الإعلامية والحد من ما اعتبرته صحافة مزعزعة للاستقرار، بينما اعتبرها صحفيون "انتهاكًا واضحًا لحرية الصحافة".

🇺🇲| Journalists Exit Pentagon Over Hegseth's Media Rules:



Reporters from major outlets, including CNN, Fox News, and The New York Times, surrendered credentials and left Pentagon offices Wednesday, protesting War Secretary Pete Hegseth's new access policy. The rules require… pic.twitter.com/JS91RAgaR6 — Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) October 16, 2025

وعلقت مراسلة مجلة ذا أتلانتيك نانسي يوسف، التي تغطي أخبار البنتاغون منذ عام 2007، قائلة إن اللحظة مؤلمة لكنها باعثة على الفخر.

وأكدت أن تمسك الصحفيين بمبادئ مهنتهم كان أقوى من أي قيود جديدة، مشيرة إلى أنها احتفظت بخريطة للشرق الأوسط كذكرى من مكتبها السابق.

ورفضت كبرى المؤسسات الإعلامية الأمريكية، من بينها نيويورك تايمز وإن بي سي نيوز وفوكس نيوز، التوقيع على القواعد الجديدة ووصفتها بأنها انحراف صارخ عن المعايير الديمقراطية والتقاليد الصحفية الراسخة في أمريكا.