إطلاق نار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب

وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إطلاق نار وقع أمام السفارة المصرية في تل أبيب.

وأفادت القناة 12 العبرية، نقلاً عن تقارير أولية، بأن شرطياً أطلق النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب، دون أن تُسجَّل أي إصابات.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، نقلاً عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فقد أُطلقت النار على سيارة مشبوهة قرب مقر السفارة المصرية في تل أبيب.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه لم تقع أي إصابات حتى الآن، لافتة إلى أن التحقيق جارٍ في ملابسات الحادث.