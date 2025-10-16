إعلان

إطلاق نار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب

كتب : مصراوي

06:47 م 16/10/2025

السفارة المصرية في تل أبيب

وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إطلاق نار وقع أمام السفارة المصرية في تل أبيب.

وأفادت القناة 12 العبرية، نقلاً عن تقارير أولية، بأن شرطياً أطلق النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب، دون أن تُسجَّل أي إصابات.

صورة 1

ووفقاً لوكالة "رويترز"، نقلاً عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فقد أُطلقت النار على سيارة مشبوهة قرب مقر السفارة المصرية في تل أبيب.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه لم تقع أي إصابات حتى الآن، لافتة إلى أن التحقيق جارٍ في ملابسات الحادث.

صورة 2 مصر

فيديو قد يعجبك:



