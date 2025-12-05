إعلان

فيديو.. حمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني ويثير دهشة الحضور

كتب : مصراوي

10:52 ص 05/12/2025

حمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني

وكالات

شهد مجلس الشيوخ الباكستاني أمس الخميس حادثة غريبة أثارت حالة من الفوضى والدهشة بين الحضور.

ودخل حمار بشكل مفاجئ وسريع إلى قاعة مجلس الشيوخ الباكستاني أثناء انعقاد إحدى الجلسات، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل القاعة قبل أن يتم إخراجه.

وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة الغريبة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المستخدمين.

مجلس الشيوخ الباكستاني حادثة غريبة

