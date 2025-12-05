فيديو.. حمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني ويثير دهشة الحضور

وكالات

شهد مجلس الشيوخ الباكستاني أمس الخميس حادثة غريبة أثارت حالة من الفوضى والدهشة بين الحضور.

ودخل حمار بشكل مفاجئ وسريع إلى قاعة مجلس الشيوخ الباكستاني أثناء انعقاد إحدى الجلسات، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل القاعة قبل أن يتم إخراجه.

وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة الغريبة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المستخدمين.