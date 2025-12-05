فيديو.. حمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني ويثير دهشة الحضور
كتب : مصراوي
وكالات
شهد مجلس الشيوخ الباكستاني أمس الخميس حادثة غريبة أثارت حالة من الفوضى والدهشة بين الحضور.
ودخل حمار بشكل مفاجئ وسريع إلى قاعة مجلس الشيوخ الباكستاني أثناء انعقاد إحدى الجلسات، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل القاعة قبل أن يتم إخراجه.
وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة الغريبة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المستخدمين.
A donkey suddenly entered Pakistani Parliament 🤣🤣— برهان الدین | Burhan uddin (@burhan_uddin_0) December 4, 2025
Pak Parliamentarians laughing in background pic.twitter.com/ZlmFaQnFf9