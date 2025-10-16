وزيرة الخارجية الفلسطينية: أمن إسرائيل جزء لا يتجزأ من أمن فلسطين

وكالات

أشادت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، بقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفه بأنه إنجاز بالغ الأهمية.

قالت وزيرة الخارجية والمغتربين، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن أمن إسرائيل جزء لا يتجزأ من أمن فلسطين والعكس بالعكس.

وأضافت أغابكيان شاهين: "أنه علينا أن نضمن استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأي جهد لتحقيق السلام يجب أن يستهدف الأراضي المحتلة كلها".

وشددت وزيرة الخارجية الفلسطينية، على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحماية وحفظ أمن الدولتين، داعية كافة الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.