مستشار أمريكي: حققنا نجاحًا كبيرًا في المرحلة الأولى من اتفاق غزة

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مستشار أمريكي كبير، الخميس، إن العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة إرساء الاستقرار في غزة منها إندونيسيا.

وأكد المستشار الأمريكي، على تحقيق نجاح كبير في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، لافتا إلى أنه يجري الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لاستعادة أكبر عدد ممكن من جثث الأسرى ولن تترك أحدا، موضحا أن فكرة إنشاء مناطق آمنة ردا على تقارير عن عمليات إعدام نفذتها حماس قوبلت بترحيب من إسرائيل، وفق زعمه.

وشدد على أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الوسطاء لإخراج أكبر عدد من الجثث وتزودهم بمعلومات حصلت عليها من إسرائيل، مشيرا إلى أن أموال إعادة الإعمار لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس.