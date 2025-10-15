إسرائيل: الصليب الأحمر تسلم رفات أسيرين آخرين من حماس

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلم رفات اثنين آخرين من الأسرى الذين كانت حركة حماس تحتجزهم لإعادتهما إلى إسرائيل من غزة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان عبر منصة "تيليجرام"، الأربعاء، إنها قررت تسليم جثماني أسيرين إسرائيليين في غزة عند الساعة الـ10 مساء، في إطار صفقة تبادل الأسرى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسلمها 45 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى أن إجمالي ما استلمته من جثامين الشهداء بلغ 90 جثمانا.

وأكدت الصحة بغزة، أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للعائلات.

وكانت وزارة الصحة بغزة، تسلمت يوم أمس الثلاثاء، 45 جثمانا لشهداء فلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن الجثامين تحمل أدلة واضحة على التعذيب والإعدام الميداني، حيث وُجدت عليها آثار تقييد وعصب للعيون، ما يشير إلى تعرض أصحابها لانتهاكات قبل استشهادهم.