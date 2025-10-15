إعلان

إسرائيل: الصليب الأحمر تسلم رفات أسيرين آخرين من حماس

كتب : مصراوي

11:06 م 15/10/2025

صفقة تبادل الأسرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلم رفات اثنين آخرين من الأسرى الذين كانت حركة حماس تحتجزهم لإعادتهما إلى إسرائيل من غزة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان عبر منصة "تيليجرام"، الأربعاء، إنها قررت تسليم جثماني أسيرين إسرائيليين في غزة عند الساعة الـ10 مساء، في إطار صفقة تبادل الأسرى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسلمها 45 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى أن إجمالي ما استلمته من جثامين الشهداء بلغ 90 جثمانا.

وأكدت الصحة بغزة، أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للعائلات.

وكانت وزارة الصحة بغزة، تسلمت يوم أمس الثلاثاء، 45 جثمانا لشهداء فلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن الجثامين تحمل أدلة واضحة على التعذيب والإعدام الميداني، حيث وُجدت عليها آثار تقييد وعصب للعيون، ما يشير إلى تعرض أصحابها لانتهاكات قبل استشهادهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر إسرائيل حماس كتائب القسام صفقة تبادل الأسرى وزارة الصحة في غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان