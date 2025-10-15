المقاومة: قررنا تسليم جثماني أسيرين إسرائيليين عند الـ10 مساء اليوم

مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان عبر منصة "تيليجرام"، الأربعاء، إنها قررت تسليم جثماني أسيرين إسرائيليين في غزة عند الساعة الـ10 مساء، في إطار صفقة تبادل الأسرى.

أفادت هيئة البث العبرية، الأربعاء، بأن تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر سيجري الليلة في مدينة غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتسلم جثامين أسرى من المتوقع أن تطلق حماس سراحهم الليلة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن من المتوقع أن تسلّم حماس جثامين 5 أسرى إسرائيليين الليلة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت القناة العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتظر التحديث النهائي من الصليب الأحمر بشأن عدد جثامين القتلى الذين ستفرج عنهم حماس.