ألمانيا تنشر مقاتلات في بولندا لحماية الجناح الشرقي للناتو

(د ب أ)

تعتزم ألمانيا نشر مقاتلات من طراز يوروفايتر في القاعدة العسكرية البولندية مالبورك لحماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وذلك حسبما أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وأكد بيستوريوس على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل اليوم الأربعاء، أن بلاده تستثمر عشرة مليارات يورو في مجال الطائرات المسيّرة.

وبشأن المشاركة الجديدة في بولندا، قال وزير الدفاع الألماني:"سنُسهم في حماية الجناح الشرقي من خلال تسيير دوريات جوية"، مضيفًا أن ألمانيا ستكون بذلك "أكثر نشاطاً وحضوراً وظهوراً على الحدود الشرقية للحلف".

وفيما يتعلق باستثمار مليارات اليورو في الطائرات المسيّرة، أوضح بيستوريوس أن هذه الخطوة ستُنفذ خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى استثمارات بلاده في هذا المجال ستشمل جميع أنواع الطائرات المسيّرة، بما في ذلك الطائرات الهجومية.

وصرح الوزير الألماني بأن "السلوك العدواني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُظهر أنه لا ينبغي التهاون ولو لحظة واحدة في تعزيز الجاهزية الدفاعية".

ومن المقرر أن تقوم برلين بهذا الدور الإضافي في حماية الجناح الشرقي في إطار مهمة حلف الناتو "حارس الشرق"، وذلك وفقاً للتصريحات الصادرة.

وكان الحلف أطلق هذه المهمة في سبتمبر الماضي في رد فعل على انتهاكات للمجال الجوي البولندي يُشتبه بأنها متعمدة من قبل طائرات انتحارية روسية من دون طيار وخلال هذه المبادرة، يعمل الحلف على تعبئة قدرات إضافية في مجال المراقبة والدفاع الجوي.

يُذْكَر أن ألمانيا توفر حتى الآن على سبيل المثال أربع مقاتلات من طراز يوروفايتر يمكنها المشاركة في طلعات جوية مسلحة لحماية الأجواء فوق بولندا انطلاقاً من القاعدة الجوية في روستوك-لاجه.

ومن المقرر أن تبدأ المهمة الجديدة في بولندا في ديسمبر المقبل، على أن تستمر حتى مارس المقبل على الأقل، وإلى جانب ألمانيا، تشارك في مهمة"حارس الشرق" كل من فرنسا، بريطانيا، التشيك، والدنمارك.