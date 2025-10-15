في أول زيارة منذ سقوط بشار الأسد.. ماذا يحمل الشرع لروسيا؟

أ ف ب

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء،، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.

وهذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى روسيا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد حليف موسكو العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الكرملين قوله في بيان له: "في 15 أكتوبر سيجري فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا في زيارة عمل".

وأضاف أنه "من المقرر مناقشة الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلا عن آخر التطورات في الشرق الأوسط".

وذكرت الرئاسة السورية في بيان أن "زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا، وفتح ملفات التعاون السياسي والاقتصادي".

وأضافت أنه "من المنتظر أن يعقد الرئيس الشرع لقاء مهما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يناقش فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة".

وتأتي هذه الزيارة بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين مع نظيره الشرع في فبراير الماضي، أكد خلاله دعم روسيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، مع استعداد موسكو لإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها مع النظام البائد، والدفع باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

ووفقا لمراقبين في العاصمة السورية دمشق فإن أبرز ملفات لقاء الشرع بوتين هي " قاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية والقاعدة البحرية في طرطوس".

وشهدت العاصمة الروسية موسكو زيارة وفود سياسية وعسكرية حيث وصل الأسبوع الماضي الى موسكو وفد عسكري سوري برئاسة رئيس أركان الجيش السوري علي النعسان، الذي أجرى جولة محادثات مع نائب وزير الدفاع الروسي لبناء علاقات عسكرية مع الجيش السوري وخاصة في مجال التسليح.

وكان الرئيس السوري قال في حديث صحفي إنه سيتم استخدام وسائل قانونية لملاحقة بشار الأسد الهارب إلى روسيا، إلا أنه أوضح أن "الدخول في صراع مع روسيا في الوقت الراهن سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لسوريا، ولن يكون ذلك في مصلحة البلاد أيضا".