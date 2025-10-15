إعلان

إعلام الأسرى: مروان البرغوثي فقد الوعى وأصيب بكسور جراء الضرب بالسجون الإسرائيلية

كتب - مصراوي

02:27 م 15/10/2025

مروان البرغوثي

أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن الأسير مروان البرغوثي تعرض لاعتداء بالضرب خلال نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو في منتصف سبتمبر الماضي.

وأوضح المكتب أن البرغوثي فقد الوعي جراء الاعتداء، ما أدى إلى إصابته بكسور في أربعة من أضلاعه، نتيجة اعتداء نفذته وحدة القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية.

يذكر أنه قد انتشرت في الأيام الأخيرة العديد من الأخبار والتقارير بشأن إصرار حركة حماس على أن تشمل قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل وفق مقترح وقف إطلاق النار القيادي البارز مروان البرغوثي، إلا أنه لم يكن ضمن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

الأسرى الفلسطينيين إعلام الأسرى مروان البرغوثي السجون الإسرائيلية

