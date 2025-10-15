أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن الأسير مروان البرغوثي تعرض لاعتداء بالضرب خلال نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو في منتصف سبتمبر الماضي.

وأوضح المكتب أن البرغوثي فقد الوعي جراء الاعتداء، ما أدى إلى إصابته بكسور في أربعة من أضلاعه، نتيجة اعتداء نفذته وحدة القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية.

يذكر أنه قد انتشرت في الأيام الأخيرة العديد من الأخبار والتقارير بشأن إصرار حركة حماس على أن تشمل قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل وفق مقترح وقف إطلاق النار القيادي البارز مروان البرغوثي، إلا أنه لم يكن ضمن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.