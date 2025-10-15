مصدر إسرائيلي: حماس سلمتنا جثة تعود لفلسطيني من غزة وليست لأسير

تل أبيب - (د ب أ)

قال مصدر أمني لوسائل إعلام عبرية إن إحدى الجثث التي أعادتها حماس أمس الثلاثاء، لا تنتمي لأي من الأسرى الذين كانت تحتحزهم حماس، بل هي لفلسطيني من غزة.

وتم التعرف على الجثث الثلاث الأخرى التي أعادتها حماس وهي تمير نمرودي وإيتان ليفي وأورييل باروخ، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء أن الصليب الأحمر سلم إليه أربعة توابيت تحتوي على رفات أسرى متوفين.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن دبلوماسي ومصدر مطلع، أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بنيتها تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء.

وبذلك سيرتفع عدد جثامين الأسرى الذين تم تسليمهم إلى إسرائيل إلى 12.