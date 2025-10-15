

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات أربع محتجزين.

وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.

كانت إسرائيل قد أبلغت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداء من الأربعاء.

وجاء في مذكرة أكدتها المنظمة الدولية، أن إسرائيل أبلغت المنظمة كذلك بأنها لن تسمح بدخول أي وقود أو غاز إلى القطاع إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية.

من جهته، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لوقف إدخال المساعدات إلى غزة، إذا لم تُعد حماس جثامين القتلى فورًا.

وقالت إسرائيل، إنها تلقت عبر الصليب الأحمر 4 جثامين لمحتجزين قتلى، تم تسليمها لقوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، ومن هناك ستنقل إلى إسرائيل حيث ستستقبل في مراسم عسكرية بمشاركة الحاخام العسكري الرئيسي.

وأضاف بيان الجكومة الإسرائيلية أنه بعد ذلك، ستنقل الجثامين إلى معهد للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وعند انتهاء عملية التعرف الرسمية، سيتم إبلاغ العائلات رسميًا.

وأكد البيان أنه تم إطلاع جميع عائلات المحتجزين على الأمر، مشيرا إلى أن الجهد سيستمر لإعادة جميع المحتجزين دون انقطاع، وهذا الجهد لن يتوقف حتى عودة آخر محتجز، وفقا للغد.

وطلب البيان من الجمهور الإسرائيلي احترام خصوصية العائلات وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الرسمية وغير الموثوقة.