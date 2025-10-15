الممثل التجاري الأمريكي: موعد لقاء ترامب مع نظيره الصيني مُحدد



وكالات

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إن الوقت محدد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج رغم تعبير ترامب عن شكوكه بشأن اللقاء.

وأضاف جرير، ردا على سؤال بشأن اللقاء، إن "هناك وقتا محددا لذلك"، معتبرا إجراءات الرقابة الصينية على صادرات المعادن النادرة مفرطة، مضيفا أنها "ظهرت فجأة من العدم".

في الوقت ذاته، أعرب المسؤول الأمريكي عن تفاؤله بشأن تسوية الخلافات مع الصين في هذا المجال، قائلا: "في الماضي نجحنا في إيجاد السبيل للتحرك إلى الأمام معهم، ولذلك نعتقد أننا سنتمكن من تجاوز هذا أيضا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن شكوكه بشأن لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كوريا الجنوبية على خلفية القرار الصيني بشأن تشديد إجراءات الرقابة على صادرات المعادن النادرة، الذي يؤثر على عدد من الصناعات الأمريكية الحساسة.

وردا على هذا القرار أعلن ترامب يوم 10 أكتوبر عن فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، ما يوصل النسبة الإجمالية للرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 130%، وفقا لروسيا اليوم.