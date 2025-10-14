إعلان

بعد وقف حرب غزة.. نتنياهو أمام المحكمة غدا في تهم الفساد

كتب : مصراوي

09:16 م 14/10/2025

بنيامين نتنياهو

مصراوي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل غدا أمام المحكمة في تهم فساد.

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة من قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم منذ عام 2019، تتضمن اتهامات بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية وإعلامية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أثناء زيارته لتل أبيب بالأمس: "ربما حان الوقت للعفو عن نتنياهو في قضاياه القانونية، فهو رجل جيد وأنا أحبه."

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، بأن جاريد كوشنر سيتولى مهمة استكمال توسيع اتفاقيات أبراهام للسلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول العربية وإسرائيل.

وأضاف ترامب أن أمن إسرائيل لن يكون مهددًا بعد نزع سلاح حركة حماس، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل ضمانة طويلة الأمد لاستقرار الدولة العبرية.

