إعلان

بعد قمة شرم الشيخ.. البيت الأبيض ينشر صورة لترامب ويعلق: طوبى لصانعي السلام

كتب : مصراوي

06:30 م 14/10/2025

ترامب يعرض وثيقة شرم الشيخ للسلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

نشر البيت الأبيض عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأرفقها بتعليق: "طوبى لصانعي السلام".

يذكر أن ترامب قد حضر بالأمس قمة شرم الشيخ للسلام، للتوقيع على وثيقة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بجانب توقيع كل مصر وقطر وتركيا، وبمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "يوم عظيم للشرق الأوسط".

وقال ترامب، فور وصوله إلى شرم الشيخ إن "المرحلة الثانية من المحادثات بدأت بالفعل"، مشيراً إلى أن الجهود المقبلة ستركّز على إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل داخل القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض صانعي السلام دونالد ترامب قمة شرم الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح