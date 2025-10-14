مصراوي

نشر البيت الأبيض عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأرفقها بتعليق: "طوبى لصانعي السلام".

يذكر أن ترامب قد حضر بالأمس قمة شرم الشيخ للسلام، للتوقيع على وثيقة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بجانب توقيع كل مصر وقطر وتركيا، وبمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "يوم عظيم للشرق الأوسط".

وقال ترامب، فور وصوله إلى شرم الشيخ إن "المرحلة الثانية من المحادثات بدأت بالفعل"، مشيراً إلى أن الجهود المقبلة ستركّز على إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل داخل القطاع.