أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول رفات 45 شهيدًا فلسطينيًا إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوب قطاع غزة بعد إفراج إسرائيل عنها ضمن صفقة التبادل.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر طبية للجزيرة، إن الصليب الأحمر تسلم من إسرائيل جثامين 45 فلسطينيا، مشيرةً إلى أنه يجري فحصها.

وجاء ذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي بدأت صباح أمس الاثنين.

وأطلقت حماس، الاثنين، سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، كما سلمت جثامين 4 أسرى قتلى. وفي المقابل، أطلق الاحتلال سراح 1986 أسيرًا فلسطينيًا.