إعلان

أثناء احتفالهم بانتهاء الحرب.. القبض على جنود إسرائيليين بحوزتهم مخدرات في تايلاند

كتب : مصراوي

04:09 م 14/10/2025

الشرطة التايلاندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على أربعة إسرائيليين في فيلا فاخرة بجزيرة كوه فانجان في مقاطعة سورات ثاني في تايلاند، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعدما زعموا أنهم جنود يحتفلون بـ"السلام في الشرق الأوسط"، أثناء مشاركتهم في حفلة تعاطي مخدرات.

وبحسب الشرطة التايلاندية، فقد تلقت بلاغًا عن ضوضاء صاخبة، فداهمت الفيلا الواقعة في منطقة بان سري ثانو حوالي الساعة الثانية وأربعين دقيقة فجرًا.

وأوضحت شرطة السياحة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و27 عامًا كانوا جالسين داخل الفيلا، وبدت عليهم محاولة إخفاء شيء ما. وعند التفتيش، تم العثور على 0.59 جرام من الكوكايين و1.37 جرام من مسحوق الإكستاسي بحوزتهم.

وقال المتهمون للشرطة إنهم جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يقضون إجازتهم في تايلاند، وكانوا يحتفلون مع 10 إلى 15 إسرائيليًا آخرين بانتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن الآخرين غادروا المكان بعد ورود شكوى بشأن الضجيج.

ونُقل الأربعة الموقوفون إلى مستشفى كوه فانجان، حيث أظهرت الفحوصات نتائج إيجابية لتعاطي الكوكايين والميثامفيتامين.

ووفقًا للمفتش في شرطة السياحة، فقد قال المشتبه بهم إنهم اشتروا المخدرات من إسرائيليين آخرين كانوا في الحفلة، لكنهم لا يعرفون أسماءهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة التايلاندية القبض على جنود إسرائيليين مخدرات تايلاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توقعات بخفض مصر الفائدة بين 1و3% في آخر اجتماعين بـ2025 .. لماذا؟
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه