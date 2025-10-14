ألقت الشرطة التايلاندية القبض على أربعة إسرائيليين في فيلا فاخرة بجزيرة كوه فانجان في مقاطعة سورات ثاني في تايلاند، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعدما زعموا أنهم جنود يحتفلون بـ"السلام في الشرق الأوسط"، أثناء مشاركتهم في حفلة تعاطي مخدرات.

وبحسب الشرطة التايلاندية، فقد تلقت بلاغًا عن ضوضاء صاخبة، فداهمت الفيلا الواقعة في منطقة بان سري ثانو حوالي الساعة الثانية وأربعين دقيقة فجرًا.

وأوضحت شرطة السياحة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و27 عامًا كانوا جالسين داخل الفيلا، وبدت عليهم محاولة إخفاء شيء ما. وعند التفتيش، تم العثور على 0.59 جرام من الكوكايين و1.37 جرام من مسحوق الإكستاسي بحوزتهم.

وقال المتهمون للشرطة إنهم جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يقضون إجازتهم في تايلاند، وكانوا يحتفلون مع 10 إلى 15 إسرائيليًا آخرين بانتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن الآخرين غادروا المكان بعد ورود شكوى بشأن الضجيج.

ونُقل الأربعة الموقوفون إلى مستشفى كوه فانجان، حيث أظهرت الفحوصات نتائج إيجابية لتعاطي الكوكايين والميثامفيتامين.

ووفقًا للمفتش في شرطة السياحة، فقد قال المشتبه بهم إنهم اشتروا المخدرات من إسرائيليين آخرين كانوا في الحفلة، لكنهم لا يعرفون أسماءهم.