حقيقة الفيديو المتداول حول إعدام حماس لقتلة الصحفي صالح الجعفراوي

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قِيل إنه يظهر لحظة قيام مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعدام المتورطين في مقتل الصحفي صالح الجعفراوي.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل، لاسيما منصة "إكس"، وحظي المقطع بعشرات الآلاف من المشاهدات.

وكُتِب على المقطع المتداول: "الأجهزة الأمنية في غزة تعدم المسؤول المباشر عن اغتيال الشهيد صالح الجعفراوي".

وأظهر تحقق شبكة CNN بالعربية، أن الرواية المنسوبة للفيديو "مُضللة وغير صحيحة"، ولا ترتبط بإعدامات على خلفية استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي.

ووفق التحقيق الذي أجرته الشبكة، فإن مقطع الفيديو ظهر للمرة الأولى في 21 سبتمبر الماضي، حينما أفادت تقارير بأن عناصر من حماس أعدموا 3 أشخاص أمام حشد من الناس في مدينة غزة، بدعوى أنهم "عملاء للاحتلال".

وجاء تداول الفيديو بعد تقارير عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي، الأحد في مدينة غزة خلال تغطيته الإعلامية لاشتباكات اندلعت بين حماس وأفراد من عائلة دغمش المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما تم تداوله.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 250 صحفيًا في القطاع الفلسطيني المُدمر.