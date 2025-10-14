أثارت صورة النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول وقائد المنتخب المصري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت بشكل غير متوقع في القوائم الانتخابية داخل أحد مراكز الاقتراع في بلدة نجاونديري شمال الكاميرون، خلال الانتخابات الرئاسية التي أُجريت يوم الأحد.

وفي الوقت الذي كان فيه صلاح يحتفل بتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2026 في استاد القاهرة الدولي، فوجئ المتابعون بانتشار صورة له مدرجة في السجل الانتخابي الكاميروني.

⚠️ Une image virale montre le footballeur égyptien Mohamed Salah sur le registre du bureau de vote de Ngaoundéré III.



😳Après vérification par Rémy Tassing confirmée par la Deutsche Welle, cette "personne" figure bien sur la liste officielle d'Élecam.



🗳️Plus surprenant encore…

وأكدت شبكة دويتشه فيله، أن الصورة ظهرت بالفعل على الموقع الرسمي للهيئة الانتخابية الكاميرونية "إيليكام" (Elecam)، لكن البيانات المصاحبة لها لا تخص اللاعب، إذ ظهر اسم مستخدم غريب "Azert Qsdfg" مأخوذ من لوحة مفاتيح فرنسية، بالإضافة إلى تاريخ ميلاد يختلف عن تاريخ ميلاد صلاح الحقيقي.

وقد تحولت القصة إلى مادة ساخرة على الإنترنت، لكنها في الوقت ذاته أثارت تساؤلات جدية حول مصداقية السجلات الانتخابية في الكاميرون والتي شكك الكثيرون فيها حيث كتب أحد المعلقين: "إذا كان محمد صلاح مسجلاً هنا، فكم عدد الأسماء المزيفة الأخرى الموجودة؟".

وأعلن مرشح المعارضة الكاميرونية عيسى تشيروما فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في 12 أكتوبر، وحث الرئيس بول بيا على تقبل الهزيمة و"احترام حقيقة صناديق الاقتراع"، وذلك، قبل إعلان النتائج الرئاسية رسمياً.

وانشق تشيروما (76 عاماً)، المتحدث السابق باسم الحكومة ووزير العمل السابق، عن بيا في وقت سابق من هذا العام، وشن حملة استقطبت حشوداً كبيرة وتأييداً من ائتلاف من أحزاب المعارضة والجماعات المدنية.