هروب الرئيس واغتيال مزعوم.. آخر تطورات مدغشقر بعد سيطرة الجيش

قال رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الذي يواجه أزمة كبرى، إنه يختبئ في "مكان آمن" بعد محاولة اغتياله، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات التي تطالبه بالاستقالة.

وفي بث مباشر على فيسبوك، زعم راجولينا، البالغ من العمر 51 عامًا: "مجموعة من العسكريين والسياسيين خططوا لاغتيالي".

لم يكشف رئيس مدغشقر عن مكانه، لكن تقارير غير مؤكدة أشارت في وقت سابق إلى أنه فر من البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات الوطنية التي قادها في الأساس شباب يطالبون بإزاحته عن السلطة.

محاولات راجولينا الفاشلة لتهدئة المحتجين الشباب – الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "جيل زد مادا" – دفعته إلى إقالة حكومته بالكامل وتقديم تنازلات أخرى دون جدوى.

ولم يُر رئيس مدغشقر منذ يوم الأربعاء الماضي، وأفاد مكتب الرئيس في نهاية الأسبوع أن هناك محاولة جارية لإزاحته من الحكم.

وقد تم تأجيل خطابه إلى الأمة عدة مرات يوم الإثنين وسط حالة الفوضى، بينما هدد جنود بالسيطرة على مقر التلفزيون الرسمي في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وفي نهاية المطاف، قال في بث فيسبوك: "منذ 25 سبتمبر، كانت هناك محاولات لاغتيالي ومحاولات انقلاب. مجموعة من العسكريين والسياسيين خططوا لاغتيالي.واضطررت للعثور على مكان آمن لحماية حياتي".

وأضاف: "هناك طريقة واحدة فقط لحل هذه القضايا؛ وهي احترام الدستور الساري في البلاد".

وفي العاصمة أنتاناناريفو، احتشد متظاهرون وشباب في ساحة البلدية يوم الاثنين، يرفعون لافتات ويهتفون مطالبين بعدالة أكبر للمواطنين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت وحدة الجيش القوية "كابسَات" (CAPSAT) – التي ساعدت راجولينا في الوصول إلى السلطة عام 2009 – بإضعاف موقفه عبر إعلان نفسها القيادة العليا لجميع القوات المسلحة، كما انضم بعض ضباطها إلى المتظاهرين في شوارع العاصمة.

وبعد اجتماع قادة الجيش يوم الإثنين، أكد رئيس الأركان الجديد الذي عيّنته "كابسَات"، الجنرال ديموستين بيكولاس، للجمهور أن قوات الأمن تعمل معًا للحفاظ على النظام في البلاد.

وبحلول مساء الإثنين، كان الجنرال في مقر التلفزيون الحكومي يحاول حل الأزمة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وقال زعيم كبير في حزب المعارضة الرئيسي في مدغشقر "TIM" لبي بي سي، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن "الجيش هو من يدير البلاد فعليًا الآن". كما أعلن حزب "TIM" أنه يعتزم إطلاق إجراءات لعزل راجولينا بتهمة "التخلي عن المنصب".

ومن جانبه، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين تأكيد ما إذا كان راجولينا قد تم إجلاؤه عبر طائرة عسكرية فرنسية، لكنه قال إن "النظام الدستوري يجب الحفاظ عليه في مدغشقر".

وأضاف ماكرون للصحفيين خلال تواجده في قمة شرم الشيخ: "لدينا شباب عبّر عن نفسه، شباب مسيّس يريد أن يعيش حياة أفضل، وهذا أمر جيد جدًا. علينا فقط أن نضمن ألا يتم استغلاله من قبل فصائل عسكرية أو تدخلات أجنبية".

وأعرب رئيس مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلق مماثل، مؤكدًا أن المنظمة "ترفض تمامًا أي تغيير غير دستوري للحكم".

وقد فر عدد من المقربين من راجولينا إلى موريشيوس المجاورة، من بينهم رئيس الوزراء السابق كريستيان نتساي ورجل الأعمال مامينيانا رافاتومانجا.

رغم امتلاكها موارد طبيعية وفيرة، تُعد مدغشقر واحدة من أفقر دول العالم. إذ يعيش حوالي 75% من سكانها تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي، بينما تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن نحو ثلث السكان فقط لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء.

بدأت الاحتجاجات بسبب الغضب من الانقطاعات المتكررة في المياه والكهرباء، ثم تصاعدت لتعكس استياءً أوسع من حكومة راجولينا بسبب البطالة والفساد وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وأُصيب أكثر من 100 خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات، بينما رفضت الحكومة هذه الأرقام. وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، وفي إحدى الحالات توفي رضيع بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.

شهدت مدغشقر العديد من الانتفاضات منذ استقلالها عام 1960، من بينها احتجاجات جماهيرية عام 2009 أطاحت بالرئيس آنذاك مارك رافالومانانا وجلبت راجولينا إلى السلطة.

وكان راجولينا، البالغ من العمر 34 عامًا حينها، أصغر زعيم في أفريقيا، حيث حكم البلاد لأربع سنوات قبل أن يعود إلى السلطة مرة أخرى بعد انتخابات 2018.

وُلد راجولينا في أسرة ثرية، وقبل دخوله السياسة كان رجل أعمال ودي جي، حيث أسس محطة إذاعية وشركة دعاية وإعلان.