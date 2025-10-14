إعلان

مصادر: اشتباكات عنيفة بين حماس ومجموعات مسلحة في شمال غزة

كتب : مصراوي

10:13 ص 14/10/2025

حركة حماس

أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت منذ صباح اليوم في شرق جباليا شمالي قطاع غزة، بين عناصر تابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ومجموعات مسلحة وصفتها بأنها "خارجة عن القانون ومتعاونة مع الاحتلال".

وذكر مراسل قناة العربية/الحدث، أن الحملة الأمنية التي تنفذها حماس ضد مجموعات وصفتها بـ"المطلوبة" شهدت تبادلًا لإطلاق النار وانفجارات في عدد من المناطق.

وأضاف أن قوات حماس استهدفت مواقع شرق مدينة غزة، قالت إنها تأوي أشخاصًا يشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.

حركة حماس مجموعات مسلحة غزة

