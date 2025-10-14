مصادر: اشتباكات عنيفة بين حماس ومجموعات مسلحة في شمال غزة

أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت منذ صباح اليوم في شرق جباليا شمالي قطاع غزة، بين عناصر تابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ومجموعات مسلحة وصفتها بأنها "خارجة عن القانون ومتعاونة مع الاحتلال".

وذكر مراسل قناة العربية/الحدث، أن الحملة الأمنية التي تنفذها حماس ضد مجموعات وصفتها بـ"المطلوبة" شهدت تبادلًا لإطلاق النار وانفجارات في عدد من المناطق.

وأضاف أن قوات حماس استهدفت مواقع شرق مدينة غزة، قالت إنها تأوي أشخاصًا يشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.