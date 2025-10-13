وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ووصف ترامب الاتفاق الذي وقع اليوم في قمة شرم الشيخ للسلام، بأنه تاريخي وأنه الأفضل على الإطلاق، ولكن السؤال هنا ماذا جاء في الاتفاق بالضبط؟.

وبحسب تحليل لشبكة "سي إن إن الأمريكية"، فإن صورة الوثيقة التي رفعها الرئيس الأمريكي أمام الصحفيين في قمة شرم الشيخ للسلام، يتضمن النصف العلوي من الصفحة عددًا من المساعي والالتزامات.

وجاء النص المكتوب كالتالي: "نحن نسعى إلى التسامح والكرامة والفرص المتساوية لكل شخص وضمان أن تكون هذه المنطقة مكانًا حيث يمكن للجميع متابعة تطلعاتهم في سلام وأمن وازدهار اقتصادي، بغض النظر عن العرق أو المعتقد أو العرق"، كما جاء في الفقرة الأولى في الصفحة الأخيرة.

وأشارت سي إن إن أن النصف السفلي من الصفحة يتضمن توقيعات وألقاب الزعماء الإقليميين ووسطاء اتفاق وقف إطلاق النار من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.