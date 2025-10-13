حماس تسلّم رفات أربعة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر

قالت السلطات الإسرائيلية إن حركة حماس سلّمت أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن إسرائيليين متوفين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في بيان مشترك، أن اثنين من التوابيت نُقلا بالفعل من قبل الصليب الأحمر إلى القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، بينما لا يزال اثنان آخران في طريقهما إلى الموقع المحدد.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد جثث أربعة رهائن، هم: " دانييل بيريتس، ويوسي شرابي، وجاي إيلوز، وبيبين جوشي"، مؤكدة أنهم من بين المحتجزين الذين توفوا خلال الحرب.

ولم تؤكد إسرائيل بعد هويات الرفات المُعادة، مشيرة إلى أنه، وكما حدث في حالات سابقة، سيتم إجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد من هوية أصحابها قبل الإعلان الرسمي.