ترامب: أشكر الرئيس السيسي على إهدائي قلادة النيل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قلادة النيل التي منحها إياه، قائلًا: "أشكر الرئيس السيسي على إهدائي قلادة النيل".

وأعلن الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام إهداء الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قلادة النيل، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

وقال ترامب: السيسي قائد رائع يتمتع بحكمة وقوة قيادة أسهمت في إنهاء حرب غزة، موجهًا حديثه للرئيس المصري: "أشكرك، وأعتقد أنك قائد كبير وقدمت لنا مساعدة كبيرة."

وتابع: "السيسي زعيم قوي.. وأميركا مع السيسي دائما.. أناديه دائمًا بالجنرال".

انطلقت منذ قليل قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة بالعالم.