أبرز تصريحات ترامب خلال خطابه أمام الكنيست

كتبت- سهر عبد الرحيم

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خطابًا استمر نحو 65 دقيقة أمام الكنيست الإسرائيلي احتفالًا بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أفضى بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الـ20.

أبرز النقاط من خطاب الرئيس الأمريكي أمام الكنيست:

الحديث عن الأسرى الإسرائيليين

بدأ الرئيس الأمريكي خطابه بمناسبة عودة الأسرى الإسرائيليين الأحياء من غزة، قائلًا: "بعد عامين عصيبين من الظلام والأسر، يعود عشرون رهينة شجعان إلى أحضان عائلاتهم الكريمة. إنه لأمر مجيد. ثمانية وعشرون من أحبائهم الأعزاء يعودون أخيرًا إلى ديارهم ليستريحوا في هذه الأرض المقدسة إلى الأبد".

تقدير للدول العربية

شكر ترامب "العالمين العربي والإسلامي اللذين تكاتفا للضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين". وقال الرئيس الأمريكي: "تلقينا الكثير من المساعدة".

تقديرًا للمبعوث الخاص

أشاد ترامب بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقال إنه يسميه "هنري كيسنجر، الذي لا يُسرّب". ووصفه بأنه "مفاوض عظيم، لأنه رجل عظيم".

عهد جديد للمنطقة

أشاد ترامب بما وصفه بـ"فجر الشرق الأوسط الجديد" خلال خطابه أمام الكنيست. وقال إن "مستقبلًا جميلًا وأكثر إشراقًا يظهر فجأة في متناول أيديكم".

وفي خطابه أمام الكنيست، جادل ترامب بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حماس من شأنه أن يُشكّل لحظةً حاسمةً لإنهاء الصراعات الإقليمية التي استمرت لعقود.

الإشادة بـ نتنياهو

أشاد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعرب عن "امتنانه لرجلٍ يتمتع بشجاعةٍ ووطنيةٍ استثنائيتين، ساهمت شراكته بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق هذا اليوم التاريخي".

كما دعا الرئيس الأمريكي خلال خطابه، نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى العفو عن نتنياهو في ظلّ استمرار المشاكل القانونية وقضايا الفساد التي تلاحقه.

حول إيران

قال الرئيس الأمريكي، إن اتفاق السلام بين إسرائيل وغزة لم يكن ممكنًا لولا قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية ، مضيفًا أنه يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام صفقة خاصة بشأن برنامجها النووي.

عضوان في الكنيست يقاطعان ترامب

بعد لحظات قليلة من بدء الرئيس الأمريكي كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، تم طرد عضوي الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة العربية في الكنيست، وعوفر كاسيف، النائب المعارض في البرلمان الإسرائيلي، من القاعة بعد محاولتهما قطع كلمة ترامب ورفع لافتة كُتب عليها "إبادة جماعية" خلال الخطاب.