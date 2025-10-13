إعلان

ترامب يغادر تل أبيب متوجهًا إلى شرم الشيخ

كتب : مصراوي

04:19 م 13/10/2025

دونالد ترمب

مصراوي

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل قليل، تل أبيب متوجهًا إلى مدينة شرم الشيخ لحضور قمة السلام المقرر عقدها بشأن غزة.

وزار ترامب، اليوم، إسرائيل وألقى خطابًا استمر نحو 65 دقيقة أمام الكنيست الإسرائيلي احتفالًا بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء (عددهم 20)، وهدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شرم الشيخ الكنيست الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:



