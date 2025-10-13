ترامب أمام الكنيست: أشكر الدول العربية والإسلامية لدعمها اتفاق غزة

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن السلام في غزة يمثل انتصارًا هائلًا لإسرائيل وللعالم، مؤكدًا أن الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة باعتبارها نقطة التحول نحو مستقبل أفضل.

وأعرب ترامب خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، عن شكره للدول العربية والإسلامية التي دعمت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن التعاون الإقليمي كان "عاملًا حاسمًا" في تحقيق هذا الاختراق السياسي.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أشكر جميع الدول العربية والإسلامية التي ساعدتنا في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، فالسلام في غزة ليس إنجازًا محليًا فحسب، بل هو انتصار للعالم بأسره.

وتطرق ترامب إلى علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: لم يكن من السهل التعامل مع نتنياهو، وهذا ما جعله مميزًا، في إشارة إلى تعقيدات المفاوضات التي سبقت الاتفاق وحرص الطرفين على تحقيق ما وصفه بـ"سلام واقعي ودائم".

ولفت ترامب إلى أن هذه المرحلة تمثل بداية عهد جديد في الشرق الأوسط، وأن التاريخ سيسجل هذا اليوم كلحظة بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل.