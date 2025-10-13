إعلان

بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

كتب : مصراوي

12:41 م 13/10/2025

السجون الاسرائيلية

رام الله- (د ب أ)
بدأت عملية الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ضمن عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل وحماس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، إن جميع الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية.

وأضاف المكتب: "الآن تتحرك الحافلات التي تنقل الأسرى المحررين من سجون الاحتلال"، مشيرا إلى أن "الحافلات تحركت من سجن عوفر باتجاه بيتونيا برام الله، ومن سجن النقب باتجاه قطاع غزة".

ومن المتوقع اليوم إطلاق سراح 1716 فلسطينيا غزيا عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع، و250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس والخارج.

إعلان

